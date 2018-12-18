В аэропорту Астаны задержаны десять рейсов

Задержка составляет от 20 минут до семи часов.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане задержаны 10 авиарейсов, передает Zakon.kz.

Согласно онлайн-табло столичного аэропорта, задерживаются следующие рейсы:

На прилет: Scat DV 722 из Актобе, Air Astana KC 851 из Алматы, LOT LO195 из Варшавы, Qazaq Air IQ 357 из Алматы, Qazaq Air IQ 390 из Жезказгана, Scat DV 844 из Еревана и Qazaq Air IQ 355 из Алматы.

На вылет: Qazaq Air IQ 389 в Жезказган, Qazaq Air IQ 358 в Алматы и Qazaq Air IQ 385 в Актобе.

Задержка составляет от 20 минут до 7 часов.

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