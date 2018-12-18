Сборная РК обыграла лучших игроков студенческой лиги BCIHL
Игра прошла в рамках подготовки к МЧМ-2019 по хоккею.
Молодежная сборная Казахстана по хоккею в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира (МЧМ-2019) провела очередную товарищескую встречу, сообщает Vesti.kz.
Соперником казахстанской команды выступила сборная лучших игроков студенческой лиги BCIHL. В итоге встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу молодежной сборной Казахстана.
На четвертой минуте матча счет открыл Батырлан Муратов, а во втором периоде еще одну шайбу забросил Дмитрий Митенков. Ворота молодежной сборной Казахстана защищал голкипер Владислав Нурек.
В следующем товарищеском матче молодежная сборная Казахстана встретится с командой Alberni Bulldogs.
Казахстан U-20 - BCIHL - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 - Муратов Б. - 03:09;
2:0 - Митенков (Верещагин,Муратов) - 17:01;
Вратари: Нурек - Ленко (Милс)
Состав команды на матч:
Нурек (Каратаев);
Макуцкий - Данияр Сн. - Гатиятов, Данияр См. - Орехов;
Муратов Б. - Жорабек - Верещагин, Мусабаев - Хрипков;
Мусоров - Гусейнов - Бойко, Муратов Д. - Шинкарецкий;
Третьяковский - Буяльский - Демин, Королев - Пак, Сайко - Митенков.
На МЧМ в элитном дивизионе сборная Казахстана стартует 27 декабря матчем с Финляндией, после чего встретится с США и Словакией, а завершит групповой раунд 31 декабря игрой со Швецией.
Последний раз на МЧМ в элитном дивизионе сборная Казахстана играла в 2009 году.
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