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Девушка попыталась заправить электрокар бензином и попала на видео

Владелица Tesla, видимо, не подозревает, что ее автомобиль не просто так называют электрокаром.

Фото : Кадр видео Paparazi Bulgaria18 декабря 2018, 13:34

Видео с девушкой, которая безуспешно пытается заправить Tesla на АЗС, стало вирусным. Ролик обсуждают на Reddit и в соцсетях, пишет Лайф.

На видео можно наблюдать, как молодая блондинка припарковала свой электрокар на автозаправочной станции, видимо, не подозревая, что Tesla там не место. В течение пары минут владелица авто пытается найти отверстие топливного бака на "тесле", но ее поиски заканчиваются безуспешно. В конце концов какой-то другой автолюбитель подходит к ней и объясняет, что ей нужно ехать на другую заправку.

В соцсетях оценили ролик, хотя некоторые и предположили, что видео может быть постановочным.

"Ее IQ, возможно, 10. Не забывайте, что такие люди ходят на выборы", — написал пользователь под ником dabradmp1.

"Не могу поверить, что это может быть правдой", — пишет другой комментатор.

Посетитель Reddit под ником Zinski вспомнил похожую историю, когда его сестра случайно заправила автомобиль, передвигающийся на качественном топливе, дизелем — после заправки пришлось ремонтировать авто.

Впрочем, девушке не должно составить большого труда перегнать авто на другую часть АЗС, если там расположена зарядка для электрокаров. В ином случае ей придется перевезти авто с помощью эвакуатора на специальную заправку для машин на электроприводе.


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