Британия выделит $630 млн на фонд преобразования вооруженных сил

По данным издания, в минобороны страны считают, что это поможет "обеспечить большую гибкость в приобретении вооружений и планировании закупок".

Великобритания намерена создать "фонд преобразования" вооруженных сил в размере £500 млн ($630 млн) для отражения возникающих угроз, в том числе в киберпространстве. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра обороны Гэвина Уильямсона, передает ТАСС.

Командование британских Вооруженных сил надеется с его помощью "обеспечить большую гибкость в приобретении вооружений и планировании закупок", информирует издание. При этом большее внимание будет уделено киберпотенциалу и искусственному интеллекту.

"Я сделаю все необходимое, чтобы Великобритания оставалась в ближайшее десятилетие одной из ведущих военных держав мира", - заверил глава минобороны. Соединенное Королевство, по словам Уильямсона, - "одно из немногих государств, которые способны мобилизовать весь спектр возможностей в области безопасности, экономики и влияния". "И, где это необходимо и уместно, мы сделаем все возможное, чтобы действовать самостоятельно", - добавил министр.

Правительство Великобритании объявило в октябре об увеличении в ближайшие два финансовых года (2018-2019 и 2019-2020) расходов на нужды вооруженных сил на £1 млрд (почти $1,3 млрд).

Эта средства выделяются дополнительно к прибавке к оборонному бюджету в £800 млн (более $1 млрд), о которой было объявлено в марте нынешнего года. Миллиардная дотация ВС поступит двумя траншами. £200 млн ($256 млн) будут выделены до конца текущего финансового года, а £800 млн ($1 млрд) - в течение следующего.

Дополнительное бюджетное финансирование на оборонные нужды издание называет "победой министра обороны" Гэвина Уильямсона, который провел массированную кампанию с целью увеличения военных расходов. По словам представителя минобороны, подобное повышение позволит сохранить оборонный потенциал и не ставить на прикол, как предполагалось, два больших десантных корабля. Кроме того, выделяемые средства позволят Лондону выполнить обязательства по приобретению у США 48 истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения.

Основная часть дополнительных средств, как ожидается, будет израсходована на укрепление ядерного потенциала Соединенного Королевства - программу создания атомных подводных лодок типа Dreadnought, оснащенных баллистическими ракетами Trident. Власти запланировали потратить на эти цели в общей сложности £41 млрд (почти $58 млрд), из которых £31 млрд (около $44 млрд) уйдет на само строительство, а £10 млрд ($14 млрд) - на создание резервного фонда.

В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках типа Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от Глазго.

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