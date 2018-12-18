Трогательная записка ребенка соседу умилила пользователей Сети

К записке также прилагалась коробка конфет.

Один из пользователей портала Reddit разместил фотографию записки, которую получил его друг от маленького мальчика в Окленде. В ней ребенок просит вернуть ему мячи и фрисби, закинутые во двор мужчины. К записке также прилагалась коробка конфет, передает РИА Новости.

"Привет. Возможно, в вашем дворе оказалось несколько мячей. Не могли бы вы перекинуть их обратно через изгородь, пожалуйста? P.S. Наверное, там еще и фрисби. Шоколадные конфеты в знак благодарности", – написал маленький джентльмен.

Пользователей портала растрогало послание. Некоторые похвалили мальчика и вспомнили свои история из детства.

"Хороший подход! Я вырос в восточной части Окленда. Однажды я случайно забросил мяч во двор своих соседей и уже пошел просить его вернуть, как случайно встретился глазами с женщиной в доме. Она немедленно задернула занавески", – рассказал один из участников форума.

"Раньше все просто перепрыгивали через чужой забор, чтобы достать свой мяч. Если же мы не знали соседа, то сначала стучали в парадную дверь. Если никто не отвечал – мы просто заходили во двор и забирали его. Всем было все равно", – отметил другой пользователь.

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