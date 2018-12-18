На "АрселорМиттал Темиртау" разорвало азотопровод

О причиненном ущербе не сообщается, на комбинате проводятся восстановительные работы.

На комбинате "АрселорМиттал Темиртау" при испытаниях разорвало трубопровод азота высокого давления, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании.

Фотографии развороченного железа и бетонных балок появились в социальных сетях. Пользователи писали, что произошла авария на "АрселорМиттал". В понедельник, 17 января, вечером пресс-служба компании подтвердила этот факт.

"При проведении испытаний произошел разрыв трубопровода азота высокого давления. Организованы восстановительные работы. Жертв и пострадавших нет", — сообщил пресс-секретарь АМТ Алексей Агуреев.

Трубопровод восстанавливают после ноябрьской аварии на АМТ. Как долго продлится ремонт, неизвестно, пресс-служба также не дает сведений о серьезности повреждений. Комиссия, которая расследует причины взрыва газопровода, продлила свою работу до 26 декабря.

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