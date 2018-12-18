Секрет долголетия женщин нашли в хромосомах

У представительниц слабого пола обнаружилась дополнительная копия гена, замедляющего старение.

Ученые из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) ответили на вопрос, почему женщины живут дольше мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell, пишет Росбалт.

Эксперты опровергли эволюционную причину, согласно которой женщины могли до старости ухаживать за своим потомством.

У представительниц слабого пола обнаружилась дополнительная копия гена, замедляющего старение. Как выяснилось, долголетие женщин может быть связано с «лишней» X-хромосомой, которая критически важна для жизни обоих полов. При этом «мужская» Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов.

Проводя эксперименты на мышах, ученые вырастили самцов с XX-хромосомами, вставив в их ДНК недостающие фрагменты Y-хромосомы, а также создали «трансгендерных» самок с XY-набором.

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