В Алматы начались предновогодние праздничные мероприятия

18 декабря зажгутся елки по всей стране.

18 декабря в крупнейшем городе Казахстана состоится торжественное зажжение городских новогодних елок. В 18.00 загорится главная елка города, которую установили на площади Абая, перед Дворцом Республики. В этом году высота главной елки достигает 18 метров, передает Zakon.kz со ссылкой на городской акимат.

После этого с интервалом в 10 минут будут зажжены остальные городские елки:

в 18.10 – на площади Астана;

в 18.20 – площади Парка Первого Президента Республики Казахстан;

в 18.30 – на площади перед ГАТОБ им. Абая;

в 18.40 – на площади ледового комплекса "Almaty Arena".

Акимат города приглашает всех на праздник зажжения новогодних елок. На площади Абая в праздновании примут участие участники и победители проекта "X FACTOR Казахстан", Дед Мороз и Снегурочка, а также всех гостей ожидает увлекательная цирковая шоу-программа от театра Мурата Мутурганова.

По уже установившейся традиции, многие горожане и гости города приходят к елкам в новогоднюю ночь, около них проходят народные гуляния, праздничные мероприятия. Не стал исключением и этот год. Все территории, на которых уставлены городские елки, украшены новогодней атрибутикой и готовы принять гостей.

На площади Абая перед Дворцом Республики с 17 декабря по 7 января каждый день, кроме 31 декабря, будет проводиться WINTER FAMILY PARTY "Путешествие по миру".

В выходные дни (18, 22, 23, 29, 30 декабря, 1, 2, 5, 6, 7 января) в рамках мероприятия с 16.00 до 18.00 будет проводиться фотосессия с хаски, анимационная программа для детей, курс по изготовлению новогодних поделок. Затем, с 18.00 до 18.45 запланированы новогодние сказки, в 18.45-19.30 – фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой. С 19.30 до 20.00 пройдут праздничные концерты, и после них – новогодняя дискотека.

В будние дни (24, 25, 26, 27 декабря, 3, 4 января) здесь же пройдут с 16.00 до 18.00 – анимационная программа для детей, с 18.00 до 20.00 – новогодняя дискотека.

Также в эти дни с утра до вечера на площади перед Дворцом Республики будут работать "фото-офис" Деда Мороза, ярмарка Новогодних подарков, периодически будут проводиться фотосессии с Дедом Морозом, с хаски, дегустации угощений и горячих напитков.

Самый масштабный городской предновогодний фестиваль в Алматы "WINTER FAMILY PARTY" пройдет 22 и 23 декабря на площади перед центром делового сотрудничества "ATAKENT". Вход на фестиваль, организованный акиматом города Алматы, свободный.

Уже открылся бесплатный городской каток, который сразу же оценили горожане. Он проработает всю зиму. Рядом с катком, около знаменитой алматинской белки, работает ярмарка ремесел. Заканчивается строительство зимней горки, лабиринта, сцены для выступлений, фуд-зоны. Будут установлены фризлайт, инсталляции, тематические сферы.

Здесь же, около белки, 22 и 23 декабря пройдет целая серия бесплатных и общедоступных мероприятий. Помимо массовых катаний на катке и на горках будут организованы показательные выступления фигуристов, концерт казахстанских музыкальных исполнителей. Любители танцев смогут посетить зумба-марафон, а театралы – перфомансы и выступления городских театров.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, будут организованы соревнования по скандинавской ходьбе. Опытные инструкторы обучат навыкам, необходимым для зимних походов на природе.

Еще одним центром притяжения в Алматы в предновогодние дни станет Площадь Астаны. На ней установлена необычная елка – это 12-метровый арт-объект в национальном стиле. Каркас елки выполнен из металла, ее основа – стилизованные элементы кереге. Общий вид елки напоминает саукеле, что отражает творческий замысел авторов – группы центра молодых художников.

По периметру елки установлены деревянные арбы, наш национальный аналог саней Санта-Клауса, а также снеговики, "предлагающие" гостям баурсаки и горячий чай. Необычная елка уже успела стать популярным местом для фотосессий и прогулок горожан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!