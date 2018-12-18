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В Актау нашли человеческие останки

От трупа остался только скелет.

Фото : lada.kz18 декабря 2018, 15:57

Человеческие останки обнаружили в подвале 8 дома 7 микрорайона Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Работники кооператива собственников квартир "Галия" во время плановой уборки подвального помещения дома №8 в 7 микрорайоне 12 декабря приблизительно в 08:00 часов обнаружили человеческие останки.

По словам сотрудников КСК "Галия", они обнаружили уже скелетированный труп - только кости скелета. Сразу же после обнаружения они вызвали полицию на место происшествия.


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