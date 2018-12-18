В Актау нашли человеческие останки
От трупа остался только скелет.
Фото : lada.kz18 декабря 2018, 15:57
Человеческие останки обнаружили в подвале 8 дома 7 микрорайона Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
Работники кооператива собственников квартир "Галия" во время плановой уборки подвального помещения дома №8 в 7 микрорайоне 12 декабря приблизительно в 08:00 часов обнаружили человеческие останки.
По словам сотрудников КСК "Галия", они обнаружили уже скелетированный труп - только кости скелета. Сразу же после обнаружения они вызвали полицию на место происшествия.
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