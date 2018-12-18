В ВКО намеренно спускают лавины
В регионе проведен профилактический спуск лавин вдоль автодороги Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное
Фото : altaynews.kz18 декабря 2018, 16:11
В Восточном Казахстане сходу снежных лавин подвержены практически все районы. В горах снега уже достаточно много, поэтому специалисты “Казселезащиты” периодически проводят профилактические спуски лавин, особенно в тех местах, где они угрожают выходом на автотрассы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ALTAYNEWS.kz.
Так, проведен спуск вдоль автодороги Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное, где расположены горнолыжные базы.
– Сошло 3500 кубических метров, автодорога расчищена, жертв и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
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