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В ВКО намеренно спускают лавины

В регионе проведен профилактический спуск лавин вдоль автодороги Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное

Фото : altaynews.kz18 декабря 2018, 16:11

В Восточном Казахстане сходу снежных лавин подвержены практически все районы. В горах снега уже достаточно много, поэтому специалисты “Казселезащиты” периодически проводят профилактические спуски лавин, особенно в тех местах, где они угрожают выходом на автотрассы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ALTAYNEWS.kz.

Так, проведен спуск вдоль автодороги Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное, где расположены горнолыжные базы.

– Сошло 3500 кубических метров, автодорога расчищена, жертв и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.


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