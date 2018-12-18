Дед Мороз умер на утреннике в детском саду

Мужчина несколько лет подряд участвовал в утренниках.

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в российском городе Кемерово, сообщил "Интерфакс".

"Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до ее приезда", - сказал собеседник агентства.

Мужчине было 67 лет, несколько лет подряд он участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду.

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