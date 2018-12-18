Министр обороны РК поднял по учебной тревоге танковую бригаду

Нурлан Ермекбаев совершил рабочую поездку в Гвардейский гарнизон.

Глава оборонного ведомства Казахстана Нурлан Ермекбаев проверил соединения и части Гвардейского гарнизона, где поднял по учебной тревоге танковую бригаду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе проверки министр обороны наблюдал за практическими действиями личного состава по тревоге. Особое внимание было уделено своевременному выходу боевой техники в назначенные районы, а также слаженности действий боевых подразделений с подразделениями обеспечения.

Главой оборонного ведомства был заслушан доклад командира бригады о проводимых по тревоге мероприятиях, возможностях подчиненных подразделений при выполнении поставленных задач и предпринимаемых командованием части мерах по повышению боевой готовности.

В ходе проверки личный состав продемонстрировал выполнение нормативов по переводу техники и вооружения в боевое положение, загрузке боеприпасов, укладке боекоплекта в боевые машины.

Министр обороны осмотрел объекты инфраструктуры воинских частей, учебно-материальную базу полигонов, военный городок, социальные и культурно-досуговые учреждения гарнизона.

По результатам проверки глава оборонного ведомства поставил ряд задач по дальнейшему совершенствованию боевой подготовки, а также по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей в свете реализации в Вооруженных Силах Послания Президента "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

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