Путин предсказал возможные последствия выхода США из ДРСМД

США под надуманным предлогом выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а сами давно уже нарушили свои обязательства, заявил президент РФ.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) выполняет стабилизирующую роль в мире и поддерживает предсказуемость в военной сфере, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора. Работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

США под надуманным предлогом выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а сами давно уже нарушили свои обязательства, заявил президент РФ.

"В качестве предлога для одностороннего выхода из договора США используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ - бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушили, причем нарушили давно", - сказал Путин.

В качестве примера нарушения ДРСМД он привел размещение в Румынии систем "Иджис" наземного базирования, которые в скором времени должны появиться и в Польше.

"Это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что эти установки... используются на море для запуска ракет такого типа. Теперь они в нарушение договора появились на территории, на земле", — подчеркнул Путин.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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