В Усть-Каменогорске и Семее прошли премьеры художественного фильма "Путь Лидера. Астана"

Астана - путь, который начался с идеи одного человека и привел к успеху всю страну. Это главная мысль фильма.

В День Независимости Республики Казахстан и последующие два дня в городах Восточно-Казахстанской области состоялись киносеансы нового фильма о Президенте Республики Казахстан с участием акима области Даниала Ахметова. Залы собрали самые различные категории населения: ученых, деятелей культуры и искусства, педагогическую и медицинскую общественность, работников предприятий, ветеранов и молодежь, сообщает Zakon.kz.

Фильм режиссера Акана Сатаева рассказывает о важном этапе в истории Казахстана - переносе столицы из Алматы в Астану. Каждый кинозритель смог соприкоснуться с историей и прочувствовать, как в непростое для страны время, в условиях становления экономики Республики Казахстан, Президентом было принято мудрое и стратегически верное решение о переносе столицы.

- Мы, наше поколение, как раз были участниками тех событий, - рассказывает председатель общества славянской культуры, заведующий отделом русской этнографии областного этнографического музея-заповедника Александр Яковлев. - В 90-е годы было тяжело, одолевали разные проблемы. Некоторые сомневались в том, что перенос возможен в такие короткие сроки. Жизнь показала, что решение было принято правильное. И сегодня Астана – уникальная и красивейшая столица, современный, динамично развивающийся город. Ее история и судьбы казахстанцев неотделимы друг от друга.

Астана - путь, который начался с идеи одного человека и привел к успеху всю страну. Это главная мысль фильма. В завершении кинокартины зрители видят архивные кадры. 10 июля 1998 года жители совершенно обновленного города, красавицы-столицы мирового уровня вместе с Президентом отмечают первый День города Астаны…

- Кинокартина впечатляет! В свое время, мы не думали, как было непросто осуществить перенос столицы, все это показано в фильме, - делится впечатлениями жительница Усть-Каменогорска ветеран педагогического труда Алия Байжасарова. – При просмотре фильма волновалась, переживала за Президента. Удивительно, насколько он дальновидный и выдающийся человек! Сегодня наше поколение пользуется плодами сложной работы, проведенной в тот непростой период. Теперь молодым нужно продолжить курс, избранный Главой государства, а пожилому поколению – поддерживать молодежь и рассказывать новым поколениям об успехах страны и Президента.

- Рекомендую этот фильм посмотреть всем, особенно молодым людям, - отметил студент, депутат молодежного маслихата Усть-Каменогорска Арыстанбек Анжиков. – Важно знать историю своего народа и государства. Особенно такие ее значимые и поворотные события, которые меняют страну и судьбы людей. Именно нам, молодежи, в будущем отвечать за развитие государства и продолжить курс, принятый нашим Президентом.

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