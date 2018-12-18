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Дубль Михайлиса помог "Барысу" обыграть "Северсталь"

Благодаря этой победе "Барыс" переместился на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции

Фото : ХК "Барыс"18 декабря 2018, 19:48

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континетальной хоккейной лиги продолжился матчем в Астане между местным "Барысом" и череповецкой "Северсталью". Хозяева льда без проблем разобрались с одним из аутсайдеров Лиги, победив гостей со счетом 3:0, сообщает Вести.Ru.

В составе победителей дубль оформил Никита Михайлис. Еще одну шайбу записал на свой счет Патрис Кормье.

Благодаря этой победе "Барыс" переместился на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, опередив магнитогорский "Металлург". В его активе стало 56 очков после 39 матчей. "Северсталь" располагается на 10-м месте на Западе с 24 баллами после 41 игры.


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