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В Астане зажглись огни главной новогодней елки

В этом году она установлена на территории выставки ЭКСПО-2017.

Фото : Открытые источники18 декабря 2018, 20:09

В Астане на территории выставки ЭКСПО-2017 прошла церемония зажжения главной новогодней елки страны, передает МИА "Казинформ".

Церемония зажжения главной елки проводится ежегодно в Астане и символизирует приближение Нового года. В этом году она установлена на территории выставки ЭКСПО-2017, ее зажег аким Астаны Бахыт Султанов. Помимо этого в разных районах столицы одномоментно зажглись и другие елки.

"Уважаемые жители и гости нашей столицы. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Зажжение главной елки - традиция, которая заложена главным строителем и создателем этого города Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Призываем вас активно использовать все 36 катков и 32 горки, которые мы организовали. Еще раз всех с наступающим. Желаю благоденствия и радости в семье, и конечно же счастья", - поздравил аким Бахыт Султанов.


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