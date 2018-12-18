Илья Ильин выступит на Международном Кубке Катара

Турнир проводится только по олимпийским весовым категориям. Казахстан будут представлять девять спортсменов национальной сборной.

В столице Катара Дохе с 19 по 23 декабря пройдет турнир на Международный Кубок Катара, который является вторым лицензионным стартом в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020, сообщает сообщает Vesti.kz.

Турнир проводится только по олимпийским весовым категориям. Казахстан будут представлять девять спортсменов национальной сборной.

Это: Арли Чонтей (до 61 килограмма), Игорь Сон (до 61 килограмма), Фархад Харки (до 67 килограммов), Нижат Рахимов (до 73 килограммов), Айдар Казов (до 81 килограмма), Рустем Сыбай (до 96 килограммов), Илья Ильин (до 109 килограммов), Карина Горичева (до 64 килограммов) и Раушан Мешитханова (до 87 килограммов).

"Для нас это важный турнир, который является вторым квалификационным мероприятием серебряного уровня. Участие в Кубке Катара даст рейтинговые очки и дополнительный старт тем спортсменам, кто по определенным обстоятельствам не смог участвовать на чемпионате мира, либо показал там не совсем высокий результат. Это будет второй старт в таком коротком промежутке времени сразу же после чемпионата мира, но мы надеемся показать хорошие результаты", - поделился главный тренер НСК РК Юрий Мельников.

Напомним, что Ильин в этом году вернулся после дисквалификации на помост, выиграв чемпионат Казахстана. По его итогам тренерский штаб внес спортсмена в состав на участие в чемпионате мира-2018, который прошел в ноябре в Ашхабаде.

Планировалось, что Ильин выступит в весовой категории до 102 килограммов. Однако врачи обнаружили у него проблемы в позвоночнике и порекомендовали ему на время лечения отказаться. В итоге Ильин не принял участия в ЧМ-2018.

Позже Ильин заявил, что хочет уйти из спорта на мажорной ноте, завоевав золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

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