Трамп создал Космические силы США

Трамп напомнил, что созданием подобных родов войск уже активно занимаются Россия и Китай.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов. Заявление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома, передает РБК.

Кандидатуры для назначения в командование новых войск должны быть представлены президенту министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Позднее, в соответствии с процедурой назначения, они должны быть утверждены сенатом США. Космическому командованию должны быть переданы все полномочия объединенного командования, связанные с выполнением задач в космосе.

Официально о планах по созданию космических войск США Дональд Трамп объявил летом 2018 года. До этого военные космические программы в США находились в сфере командования ВВС. Американский президент подчеркнул, что оборона в космическом пространстве является одним из важнейших вопросов национальной безопасности.

"Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе", — заявлял он. Американский президент также отметил, что США запоздали с созданием космических войск: так, Трамп напомнил, что созданием подобных родов войск уже активно занимаются Россия и Китай.

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