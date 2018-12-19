Мужчина ранил полицейского и пытался покончить с собой в Актобе

Актюбинец – гражданин России, который находится в розыске в Ханты–Мансийске.

Дебошир, доставленный в опорный пункт, ранил участкового в ногу из его же табельного пистолета и попытался покончить собой, передает Zakon.kz со ссылкой на Rikatv.kz.

Областной департамент полиции проводит служебное расследование по поводу случая в опорном пункте Илекского отдела. Участковый полицейский доставил в опорный пункт полиции, что на ГМЗ, актюбинца. Соседи жаловались на то, что тот вел себя очень шумно. Чтобы успокоить дебошира, на него пришлось надеть наручники.

В опорном пункте полицейские установили, что доставленный актюбинец – гражданин России, который находится в розыске в Ханты–Мансийске.

Далее, как следует из материалов расследования, участковый, будучи в кабинете, снял с себя кобуру с оружием и, оставив ее на своем столе, вышел. В это время задержанный, воспользовавшись моментом, вытащил пистолет из кобуры, привел его в боевое состояние и вышел с ним из кабинета. В коридоре он встретил участкового, который возвращался в кабинет. У него он потребовал вывести его из здания опорного пункта и отпустить с миром. Слова участкового о том, чтобы задержанный опустил оружие и вернулся в кабинет, на вооруженного табельным пистолетом дебошира не подействовали. Он два раза выстрелил полицейскому в ногу. А после этого засунул дуло пистолета себе в рот, чтобы покончить с собой. Но сделать это не смог, так как полицейские смогли выбить пистолет у задержанного.

Сейчас в облдепартаменте разбираются в причинах халатности по отношению к оружию и думают, как наказать полицейского, который пострадал от собственного же оружия.

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