Роскомнадзор угрожает Facebook и Twitter штрафом в пять тысяч рублей

Их обязали локализовать свои базы данных в течение 30 дней.

Компании Facebook и Twitter пока не локализовали свои базы данных пользователей в России, им направлены уведомления о необходимости соблюдения закона. Ответ Роскомнадзор ждет до 17 января, сообщил во вторник, 18 декабря глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

По его словам, Роскомнадзор 17 декабря направил в Facebook и Twitter уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных.

"Соответственно, через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: "Нет". В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тысяч рублей в связи с этим и определим срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года", - сказал он.

Ранее Жаров сообщил, что проверка Twitter и Facebook будет проведена во второй половине 2018 года. При этом Twitter проверят только на исполнение законодательства о локализации данных россиян. В то же время проверка Facebook будет более комплексной и затронет не только вопрос локализации баз данных на территории РФ, но также, например, темы наличия или отсутствия офиса компании на территории России, удаления противоправного контента в соответствии с законодательством РФ всеми соцсетями, которые входят в сообщество Facebook.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!