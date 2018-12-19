Основатель Alibaba попал в сотню людей, внесших особый вклад в развитие Китая

Джека Ма провозгласили одним из передовиков дела по продвижению реформ.

Основатель корпорации Alibaba Джек Ма попал в список более чем 100 лиц, внесших особый вклад в социально-экономическое развитие КНР за 40 лет проводимых в стране крупных преобразований, передает ТАСС.

Этот перечень обнародовали власти КНР 18 декабря на торжественном собрании по случаю 40-летия политики реформ и открытости.

"Создатель цифровой экономики Ма Юнь [Джек Ма] провозглашается одним из передовиков дела по продвижению реформ", - говорится в заявлении.

Помимо Джека Ма в почетный перечень вошли китайский баскетболист, президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин, основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн. За укрепление дипломатических, дружественных и торгово-экономических отношений КНР с другими странами в список внесены бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, крупный американский бизнесмен Морис Гринберг, международный корпоративный стратег, один из ведущих экспертов по Китаю Роберт Лоуренс Кун, первый премьер-министр Республики Сингапур Ли Куан Ю (1923-2015).

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