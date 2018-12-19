На большей территории Казахстана в среду пройдут осадки

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут осадки, лишь на западе, северо-западе ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Кызылордиской области местами туман, гололед, на дорогах гололедица, утром и днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областях возможен туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях - туман, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют низовую метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях возможен туман, в Алматинской области местами ожидается гололед, в Карагандинской области днем местами усилится ветер 18 м/с.

Погода в Алматы: -2, облачно.

Погода в Астане: -9, облачно

Полный прогноз погоды на 19 декабря.

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