На большей территории Казахстана в среду пройдут осадки
Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут осадки, лишь на западе, северо-западе ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Кызылордиской области местами туман, гололед, на дорогах гололедица, утром и днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областях возможен туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях - туман, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют низовую метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях возможен туман, в Алматинской области местами ожидается гололед, в Карагандинской области днем местами усилится ветер 18 м/с.
Погода в Алматы: -2, облачно.
Погода в Астане: -9, облачно
Полный прогноз погоды на 19 декабря.
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