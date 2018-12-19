Доходы Нацфонда РК увеличились более чем вдвое с начала года

Средства Нацфонда превысили 25 триллионов тенге. Это на 16% больше, чем годом ранее.

На конец ноября текущего года средства Нацфонда Казахстана достигли 25,1 трлн тенге, прирост составил 15,8% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

За аналогичный период 2017 года сумма составляла 21,6 трлн тенге при снижении объема за год на 11,6%.

Максимальный прирост средств в соответствующем периоде наблюдался в 2016 году — сразу на 52,7% за год.



Как отмечается, за 11 месяцев текущего года поступления в Нацфонд составили 4,8 трлн тенге, наблюдается увеличение более чем в 2 раза за год.

"Традиционно основную долю составляют прямые налоги от предприятий нефтяного сектора: 2,9 трлн тг (60,5% от доходов фонда), это на 63% больше, чем годом ранее (1,8 трлн тг).

Инвестиционные доходы от управления фондом составили 1,8 трлн тг (38,9%), это в 14,7 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (125,5 млрд тг)", - говорится в исследовании.

При этом поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, достигли 11,9 млрд тг, годом ранее сумма составляла всего 504,9 млн тенге.

Расходы Нацфонда за январь–ноябрь текущего года составили 2,6 трлн тенге, наблюдается снижение на 37% за год.

При этом основную долю в расходах Нацфонда составляют гарантированные трансферты — 2,6 трлн тенге (99,4%).

На покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, потрачено 16,1 млрд тенге.

За последние пять лет максимальное значение расходов в аналогичном периоде наблюдалось в 2017 году: 4,2 трлн тг, 35,3% из которых составили целевые трансферты.

30 ноября текущего года президентом РК был подписан закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019–2021 годы", в нём предусматривается размер гарантированного трансферта из Национального фонда в сумме: в 2019 году — 2,45 трлн тг; в 2020 году — 2,3 трлн тг; в 2021 году — 2 трлн тг.

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