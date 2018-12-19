Промоутер Канело раскрыл точную дату и место третьего боя с Головкиным

Альварес рассчитывает вернуться на ринг в мае.

Второй поединок мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса в 2019 году может состояться в его родной стране, сообщает Sports.kz со ссылкой на ESPN.

При этом существует вероятность, что в следующем сентябре действующий чемпион мира WBC и WBA в среднем весе проведет третий бой с Геннадием Головкиным. Известно, что этого хочет и руководство стримингового сервиса DAZN, контракт с которым имеет Сауль. На минувших выходных Альварес одержал победу нокаутом над британцем Рокки Филдингом и теперь рассчитывает вернуться на ринг в мае.

"Golden Boy Promotions уже забронировала T-Mobile Arena в Лас-Вегасе на 4 мая для следующего боя Канело, однако его поединок 14 сентября может пройти в Мехико. Президент Golden Boy Эрик Гомес сказал ESPN.com, что стадион "Ацтека" — где Хулио Сезар Чавес дрался с Грегом Хаугеном перед более чем 130 000 фанатами в 1993 году, — связался с ними по поводу такой возможности.

"Мы полетим туда, проведем несколько встреч и посмотрим, насколько это реально", - сказал Гомес, — пишет журналист Стив Ким.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!