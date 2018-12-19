Количество использованных банковских карт увеличилось всего в двух регионах РК

Доля активных карт от всех карточек в обращении за месяц выросла с 48,5% до 48,6%, годом ранее этот показатель достигал 50,6%.

Количество использованных карт за месяц увеличилось на 2,7%, до 10,6 миллиона на конец октября текущего года. Годовой рост составил 14,9%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Доля активных карт от всех карточек в обращении за месяц выросла с 48,5% до 48,6%, годом ранее этот показатель достигал 50,6%.



Большая часть использованных карт — дебетовые: 8,8 миллиона, что составляет 50,7% от дебетовых карт в обращении.

Количество использованных кредитных карт достигло 1,5 миллиона, доля от кредиток в обращении — 40,7%.

Число использованных дебетовых с кредитным лимитом и иных карт — 289 тысяч, что составляет 38,8% от всех подобных карт в обращении.



Почти половина всех использованных карт сосредоточена в Алматы — 5 миллионов. Рост за год составил 73,4%. Доля от РК выросла с 31,3% до 47,2%.

На втором месте ВКО: 833,4 тысячи активно используемых карт, рост за год — на 34,2%. Доля от РК увеличилась с 6,7% до 7,9%.

Замыкают тройку лидеров Туркестанская область и город Шымкент, где в совокупности число использованных карт составило 697,4 тысячи, что на 12,4% меньше, чем в прошлом году. Доля от РК уменьшилась с 8,6% до 6,6%.

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