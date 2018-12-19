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Режиссер "Звездных войн" стал самой богатой знаменитостью Америки

В тройку лидеров вошли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд долларов) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд долларов).

Фото : korrespondent.net19 декабря 2018, 10:10

Журнал Forbes назвал самых богатых американских знаменитых людей, передает korrespondent.net.

Режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 млрд долларов, снова стал самой богатой знаменитостью.

Журнал Forbes обнародовал рейтинг десяти наиболее богатых американских знаменитостей за 2018 год. Список состоит из десяти богатейших человек, чьи общие доходы достигают 18,7 млрд долларов.

Первую строчку рейтинга занял легендарный 74-летний режиссер, создатель Звездных войн Джордж Лукас с состоянием размером 5,4 млрд долларов.


В тройку лидеров вошли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд долларов) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд долларов).

В перечень также вошли баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.

Обязательным критерием для попадания в рейтинг является гражданство США.


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