Чемпион мира из Казахстана получил титульный бой после шести побед нокаутом

Этот пояс ранее выигрывали два будущих чемпиона мира и экс-соперник Головкина.

Победитель молодежного чемпионата мира-2015 из Казахстана Саддридин Ахмедов (6-0, 6 КО) узнал дату и место следующего боя, передает корреспондент Vesti.kz.



Канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Managament объявила, что Ахмедов 26 января выступит в вечере бокса в канадском Монреале. Имя его соперника назовут позднее, но уже известно, что на кону боя будет стоять пояс "молодежного" чемпиона WBC.





Последним владельцем титула WBC Youth был 23-летний француз Кристиан М'Билли (13-0, 13 КО). Пояс разыгрывается с 2001 года. С 2010 по 2012 год им владел мексиканец Хильберто Рамирес (39-0, 25 КО), который сейчас является чемпионом WBO во втором среднем весе, а с 2003 по 2005 - американец Чад Доусон (34-5, 29 КО), который затем завоевывал титулы WBC и IBF в полутяжелой категории.

В 2006 и 2007 году чемпионом WBC Youth был поляк Гжегож Прокса (29-4, 21 КО). В 2012 году Прокса был соперником казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) по первому бою в США. В том поединке GGG трижды отправил поляка в нокдаун и победил техническим нокаутом в пятом раунде, защитив титулы WBA и IBO.Напомним, 20-летний Ахмедов дебютировал в профи в апреле 2018 года и выиграл нокаутами все шесть боев в Канаде.

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