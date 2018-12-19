Итоги оказания госуслуг за 2018 год подвели в Атырауской области

С начала года проведено четыре заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг. В адрес государственных органов внесены 39 рекомендаций.

11 декабря 2018 года проведено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг при Департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, передает Zakon.kz.

Целью создания рабочей группы является объединение усилий государственных органов, представителей гражданского сектора, неправительственных и общественных организации для обеспечения гражданам доступности к государственным услугам и повышения качества государственных услуг.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы об итогах проделанной работы Акиматом города Атырау, Управлением сельского хозяйства Атырауской области, а также местными исполнительными органами Макатского района в сфере государственных услуг за 9 месяцев 2018 года и проблемные вопросы влияющие на качества оказания государственных услуг, в результате чего в адрес вышеуказанных государственных органов даны соответствующие поручения направленные на повышение качества оказания государственных услуг.

Вместе с тем, согласно повестке дня подведены итоги деятельности Межведомственной рабочей группы за 2018 год. Так, с начала текущего года проведено четыре заседания Межведомственной рабочей группы, в ходе которых рассмотрены 12 вопросов. В результате, по итогам рассмотренных вопросов в адрес государственных органов внесены 39 рекомендаций по повышению качества государственных услуг и в настоящее время данные рекомендаций исполнены.

В свою очередь, руководитель Департамента и председатель Межведомственной рабочей группы отметил, важность исполнения задачи оказания государственных услуг в доступной форме путем повышения качества оказания электронных государственных услуг.

В завершение заседания, утвержден рабочий план Межведомственной рабочей группы на І полугодие 2019 года.

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