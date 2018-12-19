S&P повысило рейтинг "KMGI" и ожидает устойчивого роста компании

"Операционная эффективность компании превзошла наши ожидания" - аналитики Standard & Poor's в отчете о повышении рейтинга KMGI.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что работа европейского подразделения АО "КазМунайГаз" в 2019-2020 годах будет надежной и рентабельной, а также оптимистично оценивает улучшение профиля ликвидности KMGI.

Также в отчете отмечается, что "прибыль, которую компания начала получать после модернизации НПЗ Petromidia и Vega и комплексной трансформации, хорошо влияет на стабильные показатели кредитоспособности и оказывает позитивное влияние на показатель EBITDA".

По мнению аналитиков, одним из ключевых факторов роста стала также реализация программы "Change for good" и улучшения всех бизнес-процессов, которые осуществлялись текущим менеджментом KMGI в течение последних 5 лет. Как результат компанией были достигнуты высокая рентабельность переработки, структурные улучшения и общая экономическая эффективность по основным сегментам бизнеса.

В 2017 Группа зарегистрировала операционную прибыль в размере $242 млн, на 20% превысив уровень 2016 года. По итогам I полугодия 2018 этот показатель составил $114,6 млн.

"Мы пересмотрели базовый прогноз, ориентируясь на сильные результаты первой половины 2018, которых компания добилась благодаря высокой рентабельности переработки. Теперь мы ожидаем, что EBITDA с поправкой на скорректированные результаты S&P Global Ratings составит от $250 до $270 млн в 2018-2019 и около $260 млн в 2020 году", - говорится в отчете S&P.

Таким образом, согласно обновленному прогнозу Standard & Poor's, в ближайшие годы KMGI ожидает устойчивый рост, а операционная прибыль компании в 2019-2020 будет продолжать стабильно улучшаться.

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