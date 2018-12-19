Нигматулин: Население должно быть уверено в лекарствах, продаваемых в аптеках

Сегодня все развитые страны маркируют лекарственные средства. И мы не должны стоять в стороне от этих процессов.

19 декабря на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе", передает Zakon.kz.

В рамках указанного законопроекта обсуждался вопрос о введении маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза, решение о котором предлагается возложить на Совет комиссии ЕАЭС. Предполагается, что государства-члены Союза будут представлять в Совет предложения с анализом целесообразности введения маркировки товаров и ее влияния на бизнес.

В свою очередь, спикер мажилиса поддержал решение о включении лекарственных средств в пилотный перечень товаров, подлежащих маркировке.

- Сегодня все развитые страны маркируют лекарственные средства. И мы не должны стоять в стороне от этих процессов. Население должно быть абсолютно уверено, что в наших аптеках и больницах используются только качественные лекарственные препараты, - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом спикер мажилиса подчеркнул важность проработки вопросов господдержки приобретения необходимого оборудования отечественными производителями лекарств, аптеками и больницами.

- Введение маркировки не должно привести к увеличению стоимости лекарств. Вот это должно быть в основе подхода к этому вопросу. Это очень чувствительная тема для населения. Это важно помнить, - сказал Нигматулин.

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