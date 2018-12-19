Курс доллара подрос после праздников
Средневзвешенный курс доллара США составил 372,95 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 372,95 тенге за доллар (+1,64 тенге), объем торгов – 19,05 млн долларов (-33 850 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5500 тенге за рубль (-0,0550 тенге), объем торгов – 7 млн рублей (-13 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,1000 тенге за юань (+0,1783 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (-1 800 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 373-374,5 тенге, евро - 424-427 тенге, рос.рубля - 5,57-5,62 тенге.
В торгах приняли участие 16 банков.
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