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Курс доллара подрос после праздников

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,95 тенге.

Фото : total.kz19 декабря 2018, 11:27

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,95 тенге за доллар (+1,64 тенге), объем торгов – 19,05 млн долларов (-33 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5500 тенге за рубль (-0,0550 тенге), объем торгов – 7 млн рублей (-13 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,1000 тенге за юань (+0,1783 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (-1 800 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 373-374,5 тенге, евро - 424-427 тенге, рос.рубля - 5,57-5,62 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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