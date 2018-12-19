Суммы ввозных таможенных пошлин для Кыргызстана в ЕАЭС сохранены еще на год

Это необходимо с целью сохранения сложившегося режима распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона РК "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года", передает корреспондент Zakon.kz.

"В соответствии с законом о международных договорах Протокол подлежит ратификации. Согласно статье 8 Договора о присоединении Кыргызской Республики о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС срок действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 12 августа 2018 года", - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

По его словам, данный Протокол продлевает дату указанных действующих нормативов до 31 декабря 2019 года.

"Это необходимо с целью сохранения сложившегося режима распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Необходимо отметить, что настоящий Протокол временно применяется с 12 августа 2018 года в соответствии с законом о международных договорах", - пояснил он.

Тем временем при обсуждении проекта закона депутат Серик Кусаинов поинтересовался, будут ли в будущем пересматриваться действующие нормативы.

"Договором о присоединении Кыргызской Республики о присоединении к основному Договору о ЕАЭС нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для всех стран участниц были установлены сроком на 3 года. Эти сроки сейчас истекли 12 августа 2018 года. Теперь же Протоколом действие нормативов продлевается до 31 декабря 2019 года. Скажите, пожалуйста, чем обусловлен срок действия нормативов до конца 2019 года, то есть продление, получается, всего лишь на год. Означает ли это, что в дальнейшем они будут пересматриваться? Если да, то какие прогнозные данные ожидаются для Казахстана?" - обратился он к Сулейменову.

По словам министра, сейчас разрабатывается постоянная методика распределения ввозных таможенных пошлин.

"Действительно, когда Кыргызстан присоединялся в 2014 году, были определены нормативы распределения пошлин для Кыргызстана и, соответственно, изменились нормативы для всех других государств. Мы определили 3 года для действия вот этих временных нормативов. Исходя из того, что Кыргызстан за это время приведет в соответствие свое таможенное законодательство, статистическое законодательство с законодательством Союза. На базе этого мы должны были разработать новую методику и сделать ее постоянной. Но, к сожалению, времени на это не хватило", - сказал он.

Глава ведомства добавил, что для этого были объективные причины.

"И за 3 года обновленная постоянная методика разработана не была. Поэтому сейчас идут переговоры, разработан проект новой методики. Переговоры идут и до 31 декабря мы ожидаем их завершение. После этого уже на постоянной основе нормативы будут закреплены. После 31 декабря 2019 года мы не планируем изменения каких-либо по нормативам распределения пошлин", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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