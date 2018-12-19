За праздники в Алматы задержаны 15 серийных карманников

Всего за месяц полицейские обезвредили 36 преступников.

По данным ДП Алматы, 36 карманников задержаны в этом месяце, 15 из них поймали только за прошедшие праздники, передает Zakon.kz.

"В одном из случаев орудовал 18-летний житель города Тараза. В автобусе 141 маршрута он у пассажирки тайно похитил сотовый телефон. Подозреваемый задержан с поличным. Практически параллельно другой мобильной группой оперативно-поискового подразделения в общественном транспорте, следующем по 18 маршруту, задержан 30-летний гр. К., также обворовавший пассажира. Его оперативники сняли с транспорта на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева. Очередной любитель легкой наживы был задержан на следующий день в автобусе номер 99. 23-летний подозреваемый у 50-летнего мужчины украл мобильный телефон. Установлено, что данные граждане ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", - рассказал начальник Управления криминальной полиции Есен Искаков.

Вместе с тем в оперативном подразделении отметили, что с начала года в городе Алматы за совершение 517 карманных краж задержаны 408 человек. Девять из них, по данным Управления криминальной полиции, иностранцы. На территории города Алматы они совершили 22 кражи чужого имущества.

"Согласно анализу, большая часть карманных краж совершается в общественных местах, в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей. В этой связи Департамента полиции Алматы в очередной раз обращается с призывом о соблюдении мер имущественной безопасности. В местах массового скопления людей необходимо быть предельно осторожным и внимательным: ценные вещи лучше всего хранить во внутренних карманах, в отдаленном для других доступе. В случае совершения в отношении вас каких-либо противоправных действий, в том числе и краж чужого имущества, нужно незамедлительно сообщить об этом на пульт "102", - добавил Искаков.

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