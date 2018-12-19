В Актобе зажглась главная ёлка

В новогодние дни для удобства жителей главные культурно-массовые новогодние мероприятия и праздничные фейерверки пройдут в парке имени Первого Президента РК, жилых массивах "Батыс-2" и "Нур Актобе".

Во вторник, 18 декабря, на проспекте имени Абая зажглась главная 30-метровая ёлка Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Право торжественно зажечь ее было предоставлено известным актюбинцам - заслуженному деятелю РК, певице, "Миссис Актобе-2011" Светлане Айтбаевой, призеру международных турниров по фигурному катанию Дарье Вдовиной и капитану актюбинской молодежной хоккейной команды Никите Белашеву. Всего в этот вечер в Актобе зажглись четыре ёлки, установленные перед акиматом области и на Арбате.

После торжественной церемонии состоялось красочное театрализованное представление и концертная программа.





Вместе с жителями и гостями города участие в торжестве принял аким области Бердыбек Сапарбаев, который также прогулялся по Арбату, пообщался с горожанами и поздравил с праздниками.





В этот вечер все площадки актюбинского Арбата были освещены яркой разноцветной иллюминацией, жителей города радовали выступлением фигуристы в костюмах сказочных персонажей. Актюбинцы смогли принять участие в веселых спортивных состязаниях.

Всего на площадях и улицах областного центра с 17 декабря начали устанавливать более 50 елок. Новогодние красавицы появятся также в парке имени Первого Президента, в жилых массивах "Батыс-2" и "Нур Актобе".



В районе Центрального стадиона для жителей и гостей города уже развернут ледовый городок. Всего по городу с 14 декабря заработало 48 ледовых катков. Свыше тысячи новогодних утренников соберут более 80 тысяч детей.





В новогодние дни для удобства жителей главные культурно-массовые новогодние мероприятия и праздничные фейерверки пройдут в парке имени Первого Президента РК, жилых массивах "Батыс-2" и "Нур Актобе".

В преддверии праздников в разных точках города регулярно будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. Горожанам будет предложен широкий ассортимент продовольственных товаров по сниженным ценам.

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