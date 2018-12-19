В Алматы представили новых судей

Вновь назначенные судьи приняли присягу и дали клятву осуществлять правосудие, подчиняясь Конституции и законам Республики Казахстан.

Председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов представил коллективу новых судей, передает Zakon.kz.

Так, указом Президента РК от 11 декабря 2018 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан" на должность судьи Алматинского городского суда назначены Лязат Кудекова и Марат Елемесов.

Ранее Л.Кудекова занимала должность судьи Алматинского районного суда города Астаны, М. Елемесов был судьей Ауэзовского районного суда Алматы.

Пополнились новыми кадрами и районные и приравненные к ним суды. Так, на должность судьи Алмалинского районного суда города Алматы назначен Шынгыс Бимуханов, до этого работавший судьей Нуринского районного суда Карагандинской области. Дуйсенбекова Тогжан назначена на должность судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы. Дана Жапакова назначена на должность судьи Бостандыкского районного суда Алматы.

Кроме того, судейский корпус города по собственному желанию покинула судья Бостандыкского районного суда Айгерим Калиева.

Вновь назначенные судьи приняли присягу и дали клятву осуществлять правосудие, быть беспристрастными и справедливыми, подчиняясь Конституции и законам Республики Казахстан.

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