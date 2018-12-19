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Илон Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом

Внутри будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов.

Фото : The Boring Company19 декабря 2018, 12:05

Американский миллиардер и владелец космической компании SpaceX Илон Маск провел презентацию и открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом, пишет РИА Новости.

Презентация туннеля транслировалась в прямом эфире на официальном сайте основанной Маском компании The Boring Company. Ранее Маск заявлял, что подземный туннель откроется 10 декабря, но запуск проекта был перенесен.

Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

В своем Twitter Маск заявил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других автономных электрических автомобилей.

"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу... Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", - написал Маск.

Маск объявил о начале строительства туннеля в конце июня 2017 года.

Маск основал буровую компанию (The Boring Company, также можно перевести как "скучная компания") в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.


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