Грандиозную оперу "Турандот" Дж. Пуччини представят в "Астана Опера"

Опера "Турандот" будет представлена слушателям 21 и 23 декабря.

Грандиозная опера "Турандот" Дж. Пуччини будет представлена слушателям 21 и 23 декабря. В эти дни на сцене Большого зала "Астана Опера" состоится ряд значимых дебютов, передает Zakon.kz.

23 декабря в партии нежной, трогательной Лиу дебютирует ведущая солистка театра, Заслуженный деятель Казахстана блистательная певица-сопрано Салтанат Ахметова.

- Передо мной стоит интересная, но непростая задача: раскрыть этот многогранный образ с актерской точки зрения, учитывая при этом технически сложную вокальную часть. Очень важно через пение показать красоту души моей героини. Ее доброта и самоотверженность внушают большое уважение: ради безответных чувств к Калафу она готова пожертвовать своей жизнью. Героический поступок беззащитной Лиу открывает принцессе Турандот что такое любовь, - отметила Салтанат Ахметова.

21 и 23 декабря в партиях великого повара Понга и великого советника Пинга дебютируют яркие молодые вокалисты Рамзат Балакишиев и Ержан Саипов. В образе Калафа на столичную сцену впервые выйдут приглашенные солисты: 21 декабря – Паоло Лардиццоне (Италия), 23 декабря – Константин Андреев (Украина).

21 декабря в роли рабыни Лиу выступит Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай. 21 и 23 декабря заглавную партию гордой принцессы Турандот исполнит Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина, китайский император Альтоум – Акылбек Табынбаев, свергнутый татарский хан Тимур – Болат Есимханов, Мандарин – Шынгыс Расылхан, великий прорицатель Панг – Ерулан Камел.

Симфонический оркестр и хор "Астана Опера", дирижер-постановщик – главный дирижер театра Заслуженный деятель Казахстана именитый маэстро Алан Бурибаев, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Режиссер-постановщик – Давиде Ливермор (Италия), художники-постановщики – Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Художник по свету – Винченцо Рапони (Италия), художник по проекциям – Карло Каморали (Компания "D-wok"). Ассистенты режиссера-постановщика – Наталья Кагадий, Еренбак Тойкенов. Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

21 декабря начало спектакля в 19:00, 23 декабря – в 17:00.

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