Метель и снегопад ожидаются в нескольких областях Казахстана

Горные и предгорные районы Казахстана будут находиться под влиянием южной фронтальной системы, здесь ещё сохранится небольшой снег, туман и гололёд.

Синоптики ожидают похолодание на 20-22 декабря. Казахстанцев ждет холодный арктический фронт, который в ближайшие сутки ожидается в северных, центральных и восточных областях. Местами ожидаются снегопады с метелью и порывистым сильным ветром, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Антициклон же, сформированный над северными районами Скандинавии, и перемещающийся в тыл этому фронту вызовет прекращение осадков и похолодание.

А горные и предгорные районы Казахстана будут находиться под влиянием южной фронтальной системы, здесь ещё сохранится небольшой снег, туман и гололёд. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на всей территории республики, но в се-верных, центральных и восточных районах ночная температура понизится до 30-35°С, что ниже обычной для данного периода на 6-9°С.

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