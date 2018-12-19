В ЕАЭС планируют маркировать табачные изделия

В настоящее время Минфин РК уже начал проведение пилота совместно с РФ по маркировке табачных изделий на пространстве ЕАЭС.

При обсуждении проект закона "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе" на пленарном заседании мажилиса парламента министр финансов РК Алихан Смаилов сообщил, что в перечень подлежащих маркировке на территории ЕАЭС помимо меховых изделий в скором времени включат табачные изделия и лекарства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, перечень будет формироваться поэтапно. На каждую позицию будет уходить в среднем по два года.

"В настоящее время утвержденного перечня в рамках ЕАЭС обязательного к маркировке на всем пространстве ЕАЭС нет. С учетом пилота, который в настоящее время завершается в странах ЕАЭС по меховым изделиям, планируется, что в начале года он будет рассмотрен в рамках совета, и, возможно, его по решению совета ЕАЭС включат в перечень таких товаров, подлежащих обязательной маркировке в рамках ЕАЭС. Но для этого нужно, чтобы все страны ЕАЭС единогласно поддержали такое введение", - сказал он.

По его словам, следующим кандидатом по включению в этот перечень, являются табачные изделия, по которым в настоящее время Минфин уже начали проведение пилота совместно с РФ.

"Но опять же это займет время. Сначала мы проведем пилот, потом будет соответствующее предложение в комиссию ЕАЭС, после чего это будет предложено другим странам ЕАЭС, и мы, скорее всего, через два года придем к тому, чтобы включить табачные изделия в такой перечень", - уточнил Смаилов.

Также глава ведомства добавил, что по лекарственным средствам планируется начать пилот предположительно в апреле следующего года.

"Если он покажет положительные результаты, то где-то уже в начале 2021 года, скорее всего, тоже попадет в этот перечень товаров, которые обязательны к маркировке на всем пространстве ЕАЭС", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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