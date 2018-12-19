Нелегальный оборот табака и лекарств в ЕАЭС планируют снизить за счет маркировки товаров

Перед правительством РК стоит задача по снижению доли теневой экономики в Казахстане на 40% в ближайшие три года.

В кулуарах мажилиса парламента РК министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал, как повлияет маркировка товаров на территории Евразийского экономического союза на нелегальный оборот продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

"Это Соглашение (законопроект "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе") нужно для координации работы по маркировке товаров среди стран ЕАЭС. Например, если казахстанский производитель хочет продавать свой товар на территории, например, РФ, а там предусмотрена обязательная маркировка, то ему придется осуществлять дополнительные затраты, чтобы наносить маркировку. Мы должны взаимодействовать со странами ЕАЭС в части взаимного признания этих маркировок и учета национальных интересов каждой стороны, технических возможностей. Это делается по отдельным видам товаров, которые подвержены теневой экономике", - сказал он.

На данный момент перечень товаров, подлежащих маркировке, содержит одну позицию - это меховые изделия, но в будущем в него будут включены табачные изделия и лекарственные средства.

"Если взять табачный бизнес, то только на 5% снижение нелегального оборота продукции повышает выручку производителей на 2 млрд тенге. А если взять лекарственные препараты, то, по разным оценкам, доля "серого рынка" составляет 50-60%. Если их вывести в легальный оборот, то выручка добросовестного бизнеса в этом сегменте рынка вырастет более чем на 100 млрд тенге", - отметил глава ведомства.

При этом Смаилов добавил, что маркировка товаров отразится на его стоимости.

"Конечно, это приводит к дополнительным расходам на маркирование. Одна марка стоит, по нашим расчетам, около трех тенге. Но с другой стороны - растет выручка у добросовестных бизнесменов от реализации своего товара. За счет того, что теневой рынок уменьшается, а добросовестный увеличивается. То есть у бизнесмена есть возможность не увеличивать цену на конечный товар", - пояснил он.

По его словам, это даст потребителю то, что товар будет легальным и качественным, то есть на рынке станет меньше некачественной продукции.

"Теневой рынок по оценкам составляет минимум 26% ВВП - достаточно большая цифра, поэтому перед Минфином в том числе стоит задача по снижению доли теневой экономики в нашей стране на 40% в ближайшие три года", - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Астана

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