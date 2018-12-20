Астана Моторс передала первую партию автобусов Hyundai County для Таджикистана

30 единиц Hyundai County расширят автобусный парк Душанбе и будут использованы на городских и пригородных маршрутах Таджикистана уже в этом году.

В Алматы состоялась торжественная передача первой партии автобусов Hyundai County таджикской компании "Азия Холдинг Групп".

Компания Hyundai Com Trans Kazakhstan, входящая в состав КМК "Астана Моторс", передала первую партию микроавтобусов в Республику Таджикистан.

30 единиц Hyundai County расширят автобусный парк Душанбе и будут использованы на городских и пригородных маршрутах Таджикистана уже в этом году. В течение двух лет казахстанский производитель передаст в соседнюю страну еще 270 автобусов, что в общем составит 300 единиц. Данное соглашение было достигнуто благодаря поддержке экспортной страховой компании "KazakhExport" и Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Ранее в рамках рабочей встречи в Таджикистане первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был подписан договор на поставку автобусов Hyundai County. 300 автобусов будут собраны для компании "Азия Холдинг Групп Таджикистан" на произведенных мощностях компании "Hyundai Trans Auto", расположенной в Алматинской области.

"Несмотря на то, что договор заключен пока только на 300 ед., это не является окончательной цифрой. Она возможно увеличится в ходе сотрудничества. Ведь мы находимся на первой ступени начала долгосрочных и плодотворных международных взаимоотношений между "Астана Моторс" и "Азия Холдинг Групп", - сказал директор компании Hyundai Com Trans Kazakhstan Адильбек Гаев.

Напомним, компания Hyundai Com Trans Kazakhstan, входящая в состав КМК "Астана Моторс", занимается реализацией коммерческой техники марки Hyundai и является официальным дистрибьютором корейской компании Hyundai Motor Company на территории Казахстана.

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