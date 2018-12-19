Трамп продлил на год действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой

Санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека и коррупцию, были введены в рамках "закона Магнитского", принятого в 2012 году в отношении нарушителей прав человека в России и получившего глобальный статус в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп 18 декабря продлил действие указа 2017 года, которым были введены санкции против 13 человек и 39 организаций. В списке фамилий находится дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, передает Zakon.kz.

Свое решение о продлении указа на год Трамп обосновал серьезными нарушениями прав человека и коррупцией.

"Распространенность и серьезность нарушений прав человека и коррупции, которые происходят за пределами США, продолжают угрожать стабильности международных политических и экономических систем. Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важную основу стабильного, безопасного и функционирующего общества, имеют разрушительные последствия для людей; ослабляют демократические институты, ослабляют верховенство закона, поддерживают насильственные конфликты, облегчают деятельность опасных лиц, подрывают экономические рынки, и продолжают представлять необычную и повышенную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Дональда Трампа.

Санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека и коррупцию, были введены в рамках "закона Магнитского", принятого в 2012 году в отношении нарушителей прав человека в России и получившего глобальный статус в 2016 году. Они подразумевают блокирование всех активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам заключать какие-либо сделки с внесенными в санкционный список лицом или организацией.

Гульнара Каримова, как полагают в США, возглавляла "мощное объединение организованной преступности, которое использовало государственные ресурсы для экспроприации бизнеса, монополизации рынков, вымогательства взяток и рэкета".

9 сентября шведский прокурор Гуннар Стетлер представил подлинные документы, которые хранились в банковских ячейках швейцарских банков. Из них ясно, что Гульнара Каримова загодя подумала о том, чтобы ее капиталы и недвижимость по всему миру, не попали в руки ближайших сподвижников. Хотя именно на Гаяне Авакян, Рустама Мадумарова и Марину Клюеву были оформлены подставные фирмы Takilant, Swisdorn и Marvelgate. Через них и текли взятки от сотовых компаний. Тогда же было доказано, что деньги поступали в интересах Гульнары Каримовой. Она и ее подельники не будут допрошены на процессе в Швеции. Мошенники отбывают большие сроки в узбекской тюрьме за сокрытие валюты, уход от налогов, за целый "букет "других преступлений. Деньги от сотовых компаний Билайн и Ucell старшая дочь покойного президента получала за лоббирование интересов компаний.

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