Президент Кыргызстана намерен уйти из большой политики после 2023 года

Через шесть лет хочу быть рядовым гражданином страны - Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков пообещал оставить большую политику после 2023 года. Об этом он заявил 19 декабря на пресс-конференции, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Журналисты вновь задали вопрос относительно дела Омурбека Бабанова. Сооронбай Жээнбеков акцентировал, что никто не будет вмешиваться в это дело и в другие.

"В отношении Омурбека Бабанова дело возбудили до меня. Неправильно будет, если я скажу, чтобы дело закрыли. Я и аппарату сказал об этом. Сверху сейчас никто не вмешивается. Судебная власть должна отвечать за свои решения перед народом. Нельзя говорить, что если суд принял правильное решение, то Жээнбеков хороший. Если неверное, то Жээнбеков плохой", — сказал президент.

Он добавил: каждый член аппарата президента знает, что не может вмешиваться. Каждый занимается своим делом.

"Я уточню, как идет расследование по Бабанову. Он сказал, что ушел из политики. Я никого не считаю своим соперником. Через шесть лет хочу быть рядовым гражданином страны. После 2023 года не хочу вмешиваться в политику или идти на выборы", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!