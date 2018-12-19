Прогноз корпоративного рейтинга АО "НК "Продкорпорация" - "Стабильный"

Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Согласно кредитного заключения агентства Moody’s Investors Service от 23 ноября 2018 г., статус прогноза корпоративного рейтинга АО "НК "Продкорпорация" B1 "Возможное понижение" изменен на "Стабильный".

Как указано в заключении, стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства предстоящего в декабре 2018 г. погашения Продкорпорацией своих облигаций, а также устойчивое улучшение финансового профиля компании по сравнению с 2017 годом посредством получения государственной поддержки через АО "НУХ "КазАгро".

Это ожидание рассматривает более тесное участие государства в управлении Продкорпорацией через Холдинг "КазАгро" в 2018 г. и признаки увеличения государственной поддержки компании в контексте с общим ростом поддержки аграрного сектора Казахстана со стороны государства.

Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

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