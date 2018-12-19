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Прогноз корпоративного рейтинга АО "НК "Продкорпорация" - "Стабильный"

Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Фото : "НК "Продкорпорация"19 декабря 2018, 14:45

Согласно кредитного заключения агентства Moody’s Investors Service от 23 ноября 2018 г., статус прогноза корпоративного рейтинга АО "НК "Продкорпорация" B1 "Возможное понижение" изменен на "Стабильный".

Как указано в заключении, стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства предстоящего в декабре 2018 г. погашения Продкорпорацией своих облигаций, а также устойчивое улучшение финансового профиля компании по сравнению с 2017 годом посредством получения государственной поддержки через АО "НУХ "КазАгро".

Это ожидание рассматривает более тесное участие государства в управлении Продкорпорацией через Холдинг "КазАгро" в 2018 г. и признаки увеличения государственной поддержки компании в контексте с общим ростом поддержки аграрного сектора Казахстана со стороны государства.

Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".


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