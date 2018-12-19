На совещании у Лукашенко чиновник писал о "тёлках" и "мерседесах"

Пользователи социальных сетей, которые заметили кадр с заметкой, посоветовали белорусским госслужащим пересесть на автомобили марки "Жигули".

В Белоруссии по местному телеканалу показали сюжет под названием "Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта". Однако внимательным телезрителям интересным показалось не само совещание, а конспект одного из чиновников, попавший в кадр. Оказалось, что госслужащий в этот момент думал совершенно не о спорте, пишет znak.com.

На стоп-кадре можно разобрать следующее: "Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. Ответишь персонально. В ближайшее время поможем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задне…" — написал он на листе.

На стоп-кадре можно разобрать следующее: "Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. Ответишь персонально. В ближайшее время поможем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задне…" — написал он на листе.

Пользователи социальных сетей, которые заметили кадр с заметкой, посоветовали белорусским госслужащим пересесть на автомобили марки "Жигули", а заодно выразили надежду на то, что невнимательного оператора не накажут за рассекречивание чиновничьих записок.

К слову, в ходе совещания Александр Лукашенко пообещал наказывать чиновников за то, что талантливые белорусские спортсмены уезжают за границу, а молодых атлетов – заставить платить деньги за право уехать.

В России политики тоже попадают впросак на телевидении, однако лишь по собственной вине. Недавно от пользователей соцсетей досталось Владимиру Жириновскому, который в эфире "России 1" пожаловался на 95-градусные морозы в Сибири. Самое интересное, он был прав.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!