Обзор кадровых изменений, произошедших в республике в 2018 году

Кто обрел новую должность, а кому пришлось покинуть место работы.

В уходящем 2018 году в кадровой политике Казахстана произошел ряд изменений. Они коснулись Администрации Президента, министерств, силовых структур, акиматов областей и городов, различных государственных ведомств. И если некоторые назначения были вполне предсказуемы, то другие кадровые перестановки оказались для всех настоящим сюрпризом. Кто обрел новую должность, а кому пришлось покинуть место работы, решил напомнить Zakon.kz.

Администрация президента

Пожалуй, самыми яркими событиями кадровой политики Казахстана в 2018 году стали новые назначения в Администрации Президента РК. Причем три из них произошли в сентябре.

Так, 10 сентября аким Астаны Асет Исекешев по указу Нурсултана Назарбаева стал новым руководителем Администрации Президента, и в связи с переходом на новую должность покинул пост столичного градоначальника.

Занимавший пост главы Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков согласно указу главы государства был освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста и возглавил АО "Корпорация "Цесна"

19 сентября указом главы государства был назначен новый секретарь Совета безопасности РК. Им стал Габит Байжанов, ранее занимавший должность директора Службы внешней разведки РК "Сырбар".

Кроме того, 21 сентября Президент страны подписал указ о назначении Тимура Жаксылыкова своим помощником. Однако уже 29 ноября указом главы государства Тимур Жаксылыков был освобожден от должности помощника Президента в связи с переходом на другую работу.

А новым помощником Президента был назначен Жамаубаев Ерулан, работавший с ноября 2015 года заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

Также 11 декабря был назначен заведующий Центра анализа и прогнозирования Администрации Президента. Им стал Ержан Бабакумаров, ранее занимавший пост заместителя руководителя канцелярии премьер-министра РК. Кроме того, 28 мая 2018 года в Администрации Президента РК был назначен новый заведующий Государственно-правовым отделом. Им стал Данияр Вагапов, ранее занимавший должность ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Министры

Также в этом году сменились руководители ряда министерств. 9 февраля, согласно указу главы государства, министром труда и социальной защиты населения РК стала Мадина Абылкасымова, ранее занимавшая должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Кроме того, 7 августа на пост министра обороны Президент назначил Нурлана Ермекбаева. Ранее он занимал кресло помощника Президента, секретаря Совета Безопасности РК, а до этого работал министром по делам религий и гражданского общества.

На своей новой должности он сменил 60-летнего Сакена Жасузакова, который руководил оборонным ведомством два года. В тот же день Сакена Жасузакова глава государства назначил начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

А 18 сентября указом главы государства новым министром финансов был назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший должность советника Президента РК.

26 декабря Женис Касымбек был назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК. Указом главы государства министерство по инвестициям и развитию РК было реорганизовано в министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

В этот же день новое назначение получил Бейбут Атамкулов. Он возглавил министерство иностранных дел. Ранее он занимал пост министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В свою очередь Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК возглавил Аскар Жумагалиев, который также является заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Акимы

В текущем году сменился и ряд акимов городов и областей Казахстана.

Так, в сентябре 2018 года экс-министр финансов РК Бахыт Султанов был назначен акимом города Астаны, сменив на этом посту Асета Исекешева.

В июне 2018 года акимом вновь образованной Туркестанской области стал Жансеит Туймебаев, занимавший до этого почти в течение двух лет пост акима Южно-Казахстанской области.

А новым акимом Туркестана был назначен Алипбек Усербаев, который уже имел трехлетний опыт руководства Туркестаном, занимая до нового назначения должность первого заместителя акима ЮКО.

В июне 2018 года был назначен новый аким Атырау. Им стал Алимухаммед Куттумурат-улы, который заменил на посту Серика Шапкенова, перешедшего на должность заместителя акима Атырауской области.

А в августе был назначен новый аким Павлодара. Им стал Ануар Кумпекеев, заменивший на этом посту Нуржана Ашимбетова, назначенного на должность главы Экибастуза.

Также в мае был назначен новый аким Талдыкоргана. Им по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатов городского маслихата стал Дастан Шалтабаев, ранее занимавший должность заместителя акима Жамбылского района Алматинской области.

А за месяц до этого был назначен новый аким Тараза – Галымжан Абдраимов, занимавший ранее должность заместителя акима Жамбылской области с февраля 2017 года.

В июне новым акимом Жезказгана стал Кайрат Бегимов, до этого работавший руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. А новой главой города Аркалык стал Эльдар Кузенбаев, до этого работавший акимом Сарыкольского района Костанайской области.

20 августа новым акимом Усть-Каменогорска стал Жаксылык Омар, а в сентябре был назначен новый аким Степногорска, которым стал Еркебулан Баяхметов, ранее занимавший пост директора Палаты предпринимателей Акмолинской области.

Вице-министры

Также в 2018 году был назначен ряд заместителей руководителей министерств республики.

В январе был назначен вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Арыстан Кабикенов, ранее занимавший пост заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. А в марте 2018 года вице-министром информации и коммуникаций РК стал Дарын Туяков, занимавший до назначения должность главного директора — руководителя аппарата АО "Казахтелеком".

Также новые кадровые назначения в двух министерствах произошли в апреле 2018 года.

Вице-министром национальной экономики РК была назначена Мадина Жунусбекова, которая с июня 2014 года работала заведующей Информационно-аналитическим центром канцелярии Премьер-Министра РК.

На пост вице-министра информации и коммуникаций РК была назначена Нургуль Мауберлинова, которая до нынешнего назначения была председателем Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

Вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК 15 июня 2018 года стал Ержанов Аманияз, ранее заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

А в июне 2018 года назначения получили сразу пять вице-министров.

Так постановлением Правительства РК на должность вице-министра финансов назначен Руслан Енсебаев, занимавший с июня 2017 года должность председателя правления АО "НИХ "Зерде".

На пост вице-министра здравоохранения РК назначен Олжас Абишев, занимавший с сентября 2017 года должность генерального директора РГП "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЗ РК.

Вице-министром информации и коммуникаций РК была назначена Динара Щеглова, занимавшая с января 2018 года должность заместителя председателя правления АО "НИХ "Зерде".

Нариман Мукушев, занимавший с сентября 2017 года должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО "Казпочта", был назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Рустем Бигари, занимавший должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК, был назначен на должность вице-министра образования и науки.

Еще два заместителя руководителей министерств РК, были назначены в июле 2018 года.

Ими стали Берик Бейсенгалиев, экс-управляющий директор по оптимизации активов АО "Самрук-Қазына", который был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, и Берик Арын, ранее занимавший должность вице-министра по делам религий и гражданского общества РК и назначенный на должность вице-министра общественного развития РК.

В августе 2018 года был назначен новый вице-министр энергетики РК. Им стал Сабит Нурлыбай, занимавший с марта 2018 года должность советника Министра энергетики РК.

А в сентябре были назначены заместители глав сразу двух министерств.

Так новым вице-министром нацэкономики РК стал Асет Иргалиев, работавший ранее заведующим Центра проектного управления Канцелярии Премьер-Министра РК. А вице-министром общественного развития РК стал Сергей Коновалов, занимавший должность заместителя заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности РК.

Кроме того в сентябре 2018 года на пост вице-министра образования и науки РК вернулась Эльмира Суханбердиева, которая с прошлого года находилась в отпуске по уходу за ребенком. Временно назначенный в марте 2018 года на ее место Талгат Ешенкулов возглавил комитет по контролю в сфере образования и науки.

А 26 ноября был назначен новый вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, занимавший с августа 2014 года должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. На новом посту он занял место арестованного Анатолия Шкарупы, который был освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Послы

Уходящий 2018 года был богат и на назначения послов.

Чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Корея назначен Бакыт Дюсенбаев. Чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Испания назначен Константин Жигалов. Чрезвычайным и полномочным послом РК в Канаде назначен Акылбек Камалдинов. Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане назначен Жандос Асанов. Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Литовской Республике назначен Виктор Темирбаев.

Кроме того, чрезвычайны и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Айгуль Куспан назначена чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Великом Герцогстве Люксембург, главой Представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству. А Кайрат Абусеитов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия в связи с достижением пенсионного возраста.

Силовые структуры

Произошли значимые кадровые изменения и в силовых ведомствах Казахстана.

Так, 20 сентября, указом главы государства, в связи с переходом прежнего директора Службы внешней разведки "Сырбар" Габита Байжанова на пост помощника Президента – секретаря Совета Безопасности РК, исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки РК назначен Исатай Сартаев.

1 июня 2018 года Национальное бюро по противодействию коррупции возглавил Кайрат Сунтаев ранее занимавший должность руководителя Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области. На новом посту Сунтаев сменил Талгата Татубаева, который был освобожден от должности руководителя. В этот же день заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции был назначен Олжас Бектенов, занимавший до этого назначения пост заместителя акима Акмолинской области по вопросам экономики.

Также распоряжением главы государства Тамерлан Жумагалиев был назначен директором Службы правительственной связи КНБ РК, а начальником Службы государственной охраны стал Ардак Ашимбекулы, ранее занимавший должность заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника службы безопасности Первого Президента РК – Лидера Нации.

Комитеты

Также в 2018 году сменился ряд руководителей Комитетов.

На пост председателя Комитета индустриального развития и промбезопасности МИР РК назначен Алмас Батанов работавший с декабря 2016 года заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Председателем Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Дмитрий Голобурда, занимавший с ноября 2016 года пост вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Новым председателем Счетного комитета РК по контролю за исполнением республиканского бюджета стала Наталья Годунова.

Председателем комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК стал Талгат Ешенкулов, который постановлением Правительства РК был освобожден от должности вице-министра образования и науки.

Также в октябре 2018 года был назначен новый председатель Комитета госдоходов РК. Им стал Марат Султангазиев, работавший до назначения на эту должность заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента.

Судьи

В 2018 году Президент страны произвел ряд назначений судей.

Председателем суда Шымкента назначен Ербол Рахимбеков. Судьей городского суда Астаны стала Жанар Байбек – супруга акима Алматы, ранее работавшая судьей Есильского районного суда столицы, а председателем Жанаозенского городского суда – БауыржанТокбаев, занимавший должность судьи Мунайлинского районного суда этой же области.

Также в октябре был назначен новый председатель Мангистауского областного суда Ержан Даулиев, работавший ранее судьей Акмолинского областного суда, а также председателем коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда и судьей Верховного суда.

Председателем военного суда Семейского гарнизона назначен Айдар Секенов, работавший до этого судьей этого суда. А Военный суд Шымкентского гарнизона возглавил Берик Карим, работавший председателем Толебийского районного суда Туркестанской области.

Нур Отан и АНК

Также новые кадровые назначения произошли в аппарате партии "Нур Отан" и Ассамблее народа Казахстана.

В феврале бывший министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова была назначена секретарем партии "Нур Отан".

А Леонид Прокопенко назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, сменив на этой должности Дархана Мынбай

В апреле на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев произвел назначения двух заместителей председателя АНК. Ими стали Виталий Ионо Тварионас, являющийся председателем общественного объединения "Lituаnica", членом АНК, почетным консулом Литовской Республики в РК и меценат Исламбек Салжанов.

Другие ведомства

В уходящем году произошла смена руководителей и в ряде других ведомств Казахстана.

Так в июне сменился Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане. Занимавшая этот пост Загипа Балиева была освобождена от должности указом президента.

Вместо нее назначили Сауле Айтпаеву, возглавлявшую с апреля 2012 года Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В октябре функции трех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития были объединены в Единый центр промышленного развития на базе АО "Казахстанский институт развития индустрии" (КИРИ). В итоге получила новую должность бывшая вице-министр нацэкономики РК Дана Жунусова. Решением совета директоров АО "КИРИ" Жунусова избрана новым председателем правления.

В ноябре Сауат Мынбаев, с 2013 года занимавший пост председателя правления АО "НК "КазМунайГаз", был назначен председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", а Алик Айдарбаев, работавший ранее заместителем председателя правления АО ФНБ "Самрук-Қазына", стал новым председателем правления АО "НК "КазМунайГаз".

Бывший комиссар "Международной специализированной выставки Экспо-2017" Рапиль Жошыбаев был назначен на должность руководителя некоммерческого АО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". А новым главой "Самрук-Энерго" стал Бакитжан Жуламанов, ранее занимавший пост председателя правления "НК "Продкорпорация".

В октябре АО "Фонд проблемных кредитов" возглавил Даулет Бакберген, входивший ранее в состав совета директоров этого фонда в качестве независимого директора. Ирак Елекеев, журналист АО "Агентство "Хабар", был избран главой республиканской палаты частных судебных исполнителей РК, а Ерлан Дурмагамбетов, работавший управляющим директором АО "Қазақтелеком" в ноябре был назначен на должность председателя правления акционерного общества "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

Коррупционные скандалы и отставки

Не обошлось и без резонансных скандалов и громких отставок.

В марте по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями Антикоррупционной службой был задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков.

А в июне та же участь постигла вице-министра энергетики РК Бакытжана Джаксалиева

В октябре Бакытжана Джаксалиева на посту вице-министра энергетики сменил Анатолий Шкарупа. А уже через месяц у Генеральной прокуратуры РК возникли претензии к новому вице-министру. 19 ноября министр энергетики Канат Бозумбаев подтвердил задержание Шкарупы и сообщил, что подписал его заявление об увольнении. В тот же день в пресс-службе городского суда Астаны сообщили, что вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу арестовали на два месяца. Санкция продлится до 16 января 2019 года.

В мае распоряжением главы государства был освобожден от должности председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.

На этой должности его сменил Кайрат Жакипбаев, работавший ранее Управляющим директором по правовому сопровождению и рискам АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC".

В январе от должности за дисциплинарный проступок был освобожден прокурор Алматы Габит Миразов.

Также в октябре 2018 года большой резонанс вызвал инцидент с задержанием посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева. После скандала Ерик Утембаев временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Узбекистане.

А в ноябре был осужден за кражу в пабе бывший вице-министр туризма и спорта Хобланды Мусин. Суд признал его виновным в совершении кражи в крупном размере и назначил три года ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по сто часов ежегодно. Кроме того, он должен выплатить материальный вред потерпевшей на сумму 1,8 млн тенге (4 тысячи 811 долларов) и госпошлину в доход государства – 18 тысяч тенге (48 долларов).

В мае распоряжением главы государства Анарбек Карашев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел РК в связи с переходом на другую работу. А в июне Анарбек Карашев был арестован сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению в получении взятки в крупном размере.

В ноябре распоряжением главы государства был временно отстранен от должности ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, занимавший эту должность с 2014 года. Кроме того в июне подал в отставку президент аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов, который занимал этот пост с 2009 года.

Фото из открытых источников

Подготовил Владимир Демидов

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