Монополия и ряд скандалов: что творится с Google и Facebook

18 декабря генеральная прокуратура штата Вашингтона потребовала выплатить почти полмиллиона долларов Google и Facebook за нарушения правил политической рекламы.

Последние три года стали критическими для крупнейших компаний Google и Facebook. Новостные ленты пестрят скандалами и расследованиями вокруг этих технических гигантов. Zakon.kz предлагает ознакомиться с текущим положением дел в этих компаниях.

Политика

18 декабря генеральная прокуратура штата Вашингтона потребовала выплатить почти полмиллиона долларов Google и Facebook за нарушения правил политической рекламы. Google выплатит $217тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам. Компании нарушили закон, требующий вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах.

6 сентября представители Facebook и Google были приглашены на слушания в Сенат США, чтобы дать показания по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 г. От Facebook на встрече присутствовала правая рука Цукерберга Шерил Сэндберг, а от Twitter — его генеральный директор и создатель Джек Дорси. Google предложила прислать одного из вице-президентов, но услышав отказ сенаторов, потребовавших сооснователя Ларри Пейджа или главу компании Сундара Пичаи, решила вовсе проигнорировать приглашение.

На слушаниях Дорси признал недоработки в сфере открытости информации, а именно, что Twitter не может распознавать ботов и реальных пользователей. Также он заявил, что Twitter продолжает обнаруживать аккаунты, которые могут быть связаны с россиянами. По его словам, 3,843 аккаунта приостановлены. Он также сказал, что в последнее время отмечается повышение связанной с этим активности.

Трамп и Facebook

Первые серьезные политические проблемы компании Facebook начались 2015 году. Тогда профессор Кембриджского университета российского происхождения Александр Коган создал приложение thisisyourdigitallife. Через Facebook API это приложение собирало персональные данные тех, кто им воспользовался, и их друзей в соцсети, чьи настройки приватности это позволяли. В итоге thisisyourdigitallife получило персональные данные 50 млн пользователей, которые перешли во владение компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером. В 2015 году она помогала в президентской кампании сенатору Теду Крузу, а в дальнейшем — Дональду Трампу.

Данные 50 млн пользователей были использованы для узкотаргетированных сообщений, которые склоняли проголосовать за соответствующего кандидата сомневающихся, оказывая влияние на психологические факторы. Выяснилось это, конечно же, позже.

В связи с этим событием парламентский комитет Великобритании, Федеральная торговая комиссия США, адвокаты Нью-Йорка и штата Массачусетс и инвесторы из Сан-Франциско начали разбирательства и попросили дать показания главу Facebook Марка Цукерберга о том, как компания получает, хранит и защищает данные пользователей.

19 марта 2016 года акции Facebook упали на 7%. Компания потеряла 43 млрд долларов рыночной капитализации. Марк Цукерберг "обеднел" на 6 млрд долларов.

Проблемы с безопасностью

Агентство Национальной Безопасности США с 2007 года по плану Федерального бюро расследований собирало информацию о пользователях соцсетей, включая их переписку, а также сведения о местонахождении граждан. В числе прочих интернет-сервисов, информацию о пользователях спецслужбам предоставлял и Facebook. Об этом стало известно в середине 2013 года.

Тогда президент Барак Обама официально подтвердил информацию о слежке посредством соцсетей, но она касалась лишь нерезидентов США. Это был первый случай, когда глава Белого дома признал слежку Вашингтоном за иностранцами. Действие данной программы строится на основе закона о контроле за деятельностью иностранных разведок (FISA) и Protect America Act (PAA), который позволяет вести слежку за иностранцами за пределами США без санкции суда.

4 июля документы пользователей сервиса Google Docs, которые содержат приватную информацию и не должны быть открыты для других пользователей, всплыли в поисковике Яндекс. В поле зрения журналистов и блогеров попали методички для бот-сетей, списки агитаторов на выборах, персональные данные избирателей и дискриминационные правила приема на работу, также таблицы с данными проституток, контактами госслужащих, в том числе мэров, представителей силовых структур, руководителей администраций губернаторов.

Осенью 2018 года в поисковой системе Google, которая включает в себя личную почту и огромный пласт данных о пользователей, обнаружилась брешь в безопасности. Юзеры стали жаловаться на автоматическую авторизацию "без спроса". В результате компания призналась в наличии уязвимости только после утечки данных в СМИ — спустя семь месяцев после ее обнаружения. После этого Google сделал заявление о том, что полностью закрывает социальную сеть Google+ якобы из-за "низкой популярности". Что же касается уязвимости, компания сообщила, что не посчитала нужным рассказать о ней, так как не нашла доказательств злоупотребления личными данными пользователей, а значит, угроза была не критической.

В это же время хакеры нашли слабое место в системе безопасности Facebook. Им удалось получить ключи, благодаря которым пользователи остаются зарегистрированными в сети без необходимости заново вводить свой пароль. Кибератакам подверглись данные 50 млн аккаунтов, которые после обнаружения проблемы были перезапущены, а ещё 40 млн пользовательских страниц были перезагружены в целях предосторожности.

В России 11 декабря интернет-компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тыс. рублей. Основанием стал отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов, чтобы исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы.

Терроризм

Власти Бельгии в сентябре 2018 года планировали подать в суд на компанию Google. Как объясняет министерство обороны страны, IT-гигант отказывается "размыть" важные стратегические объекты на онлайн-картах. Речь идет о штабе НАТО в Эвере и базе ВВС Бельгии Кляйн-Брогель, военном аэродроме Флоренса, а также атомных электростанциях и некоторых нефтяных объектах вблизи порта в городе Антверпен. По мнению бельгийских властей, открытость этих данных может помочь потенциальным террористам спланировать атаку. Просьба была отправлена в офис компании еще два года назад, но ее проигнорировали.

Кроме этого, бельгийские спецслужбы выяснили, что запрещенная в Казахстане террористическая группировка ИГИЛ использовала для распространения пропагандистских материалов социальные сети Facebook и Twitter, а также Telegram.

Сексуальные революции

1 ноября сотрудники Google по всему миру провели акцию против сексуальных домогательств. Протесты стали ответом на публикацию The New York Times, в которой топ-менеджеры Google обвинялись в харрасменте. За последние два года за сексуальные домогательства были уволены без выходного пособия 48 работников компании. Из них 13 занимали высокие посты.

После этих случаев в политику компании были внесены изменения. Согласно новым правилам, дела о случаях домогательства внутри компании сможет рассматривать арбитражный суд. Google также обещает предоставлять более подробную информацию о расследованиях сексуальных домогательств и их результатах. Помимо этого сотрудники обязаны будут проходить тренинги по предотвращению случаев харрасмента. Тем, кто откажется, снизят оценку эффективности работы.

С начала декабря в социальной сети Facebook запрещено публиковать контент с намеками на секс. Нельзя писать объявления о наборе людей для съемок в порно, участия в стриптиз-шоу, сеансах эротического массажа и исполнения эротических танцев. Нельзя предлагать заняться сексом открытым текстом или при помощи намеков (например, фразой "Хочу хорошо провести время этой ночью"), приглашать в чаты о сексе.

Нельзя публиковать изображения голых людей, произведения искусства с изображением секса, упоминать позы для секса, роли партнеров, сообщать о сексуальных предпочтениях, состоянии возбуждения, упоминать "сексуализированные части тела", писать о гигиене половых органов.

Монополисты

В июле 2018 Google оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства ЕС на 4,34 млрд долларов. Американская IT-корпорация практически вынуждала владельцев Аndrоid-смартфонов в Европе пользоваться исключительно сервисами от Gооglе, лишая их альтернативы, уверены в Еврокомиссии.

В начале декабря 2018 года антимонопольная служба Австралии (АССС) предъявила ряд претензий Google и Facebook. Согласно расследованию АССС выявлено вмешательство в сферу распространения медийной рекламы, а также манипуляции при выдаче поисковых запросов товаров и услуг. По итогам проведенных проверок на официальном сайте опубликован отчет. В нем содержится 11 рекомендаций и названы 8 фактов, по которым проверки будут проведены в ближайшее время.

Для Австралии деятельность этих компаний имеет большой вес, так как 94 процента поисковых запросов в стране обрабатываются системами Google, а Facebook и Instagram получают 46 процентов австралийского дохода от медийной рекламы (доходы других сайтов или приложений не превышают 5 процентов).

Также предъявлены претензии к отсутствию прозрачности в работе ключевых алгоритмов, которые влияют на отображении результатов поисковой выдачи Google и медиа в новостной ленте Facebook. Отсутствие прозрачности мешает рекламодателям понимать факторы, влияющие на показ их рекламы потребителям, и позволяет думать, что компания может продвигать интересы своих партнеров.

6 декабря антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал Facebook на 10 миллионов евро, обвинив компанию в незаконном использовании в коммерческих целях личных данных пользователей без надлежащего уведомления, говорится в сообщении службы.

Они и Казахстан

Как пояснил президент Интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, Google и Facebook это не первые компании, которые пытаются стать монополистами. В свое время Microsoft судили за то, что они разработали Windows таким образом, что Internet Explorer устанавливался на все компьютеры мира. Но интернет стал развиваться, и пользователи захотели сами выбирать, что им устанавливать в качестве браузера. Позже Google начал расширяться и становиться монополистом на рынке, особенно это связано с появлением операционной системы для смартфонов Android (разработка Google – прим. редакции). Причем Android есть практически на всех телефонах, кроме Apple, и вместе с этим к Android привязаны все приложения Google.

- Google – это американская компания, и если там еще какая-то управа есть, то, что делать государствам типа Казахстана? Можем ли мы что-то предъявить? В соседней России есть свои сети: Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники – они конкурируют с Google и Facebook на равных. Более того, в современных условиях очень важно иметь ресурсы, на которые ты можешь влиять. Мы давно говорим, что в Казахстане нужно создавать и помогать финансово развивать свои социальные сети. Нам нужны ресурсы, которые индексировали бы наши сайты, а потом эти данные уже отдавались тому же Google. В целом, для компании Google Казахстан не представляет большого интереса, он индексирует только крупные сервисы, а маленькие остаются без внимания. Таким крупным компаниям, как Google и Facebook, будут высказывать претензии и проводить расследования, и эти крупные компании будут смотреть - интересно ли им быть представленным в какой-то стране или нет. Им будет неинтересен Казахстан, потому что нас очень мало, а вот Китай будет интересен, потому что там количество пользователей интернета больше. Китай блокирует Google и Facebook, но они все равно бьются, чтобы попасть на их медиарынок.

Манипулирование общественным мнением

Тот же Facebook, по словам Шавката Сабирова, влияет на многое: власть, политику, экономику, сознание.

- Сегодня, если у вас есть деньги, то определенные компании могут раскрутить ваш кейс с помощью социальных сетей таким образом, что вы будете супер-звездой или станете изгоем общества. Манипулирование общественным мнением - это то, чем страдает сегодня Facebook.

В 2016 году были объявлены результаты исследования Pew Research Center. Как выяснилось, значительная часть граждан США получают новости через Facebook. При этом компания обвинялась в том, что её алгоритмы отбора новостей корректировались сотрудниками, влиявшими на то, какие именно новости будут показаны пользователям в первую очередь, а какие, прежде всего, интересные консервативно настроенной части пользователей, будут замалчиваться. В результате скандала была уволена группа редакторов, занимавшихся отбором новостей, и, по утверждению компании, они были заменены автоматизированными алгоритмами. Однако эти алгоритмы также подверглись критике, когда в главные новости попала сфальсифицированная история.

Асема Тунгушбаева

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