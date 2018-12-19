Колеса семи автомобилей проколол ножом пьяный астанчанин

Проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство".

В Астане задержан пьяный дебошир, проколовший колеса семи автомобилей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, сотрудниками столичной полиции задержан 22-летний парень, подозреваемый в проколе колес автомобилей, припаркованных во дворе дома.

"Как выяснилось задержанный, после употребления спиртных напитков у своего знакомого, шел домой и, проходя через двор жилого дома, без причины начал прокалывать ножом колеса автомашин, припаркованных на парковке и вдоль дороги. В общей сложности задержанный повредил шины семи автомашин", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

В полиции дополнили, что подозреваемого задержали благодаря установленным в городе камерам видеонаблюдения. Просматривая видео, полицейским не составило труда установить приметы подозреваемого и маршрут его передвижения.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 293 ч.1 УК РК (хулиганство). Проверяется причастность задержанного к другим ранее совершенным правонарушениям.

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