У Головкина появился шанс стать абсолютным чемпионом мира

Озвучено имя вероятного соперника GGG, который станет для него своеобразным "мостом" к третьему поединку против "Канело" и исполнению давней мечты по завоеванию всех чемпионских титулов.

Инсайдер ESPN Deportes Сальвадор Родригес рассказал некоторые подробности относительно будущего чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и его потенциальной трилогии боев с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Кроме того, журналист озвучил имя вероятного соперника GGG, который станет для него своеобразным "мостом" к третьему поединку против "Канело" и исполнению давней мечты по завоеванию всех чемпионских титулов.

По информации источников телеканала, в будущем году "Канело" поставил цель сразиться за все чемпионские титулы в среднем весе и стать абсолютным чемпионом мира. Первый бой Альвареса запланирован на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 4 мая. Ожидается, что соперником мексиканца может стать чемпион мира IBF Дэниэл Джейкобс. В случае победы над Джейкобсом "Канело" останется завоевать только пояс WBO, которым в настоящее время владеет Деметриус Эндрейд.

Известно, что один из вариантов, которые имеются у Головкина - это подписать контракт с DAZN и встретиться с Эндрейдом в первой половине будущего года. Победитель этого боя затем получит право в сентябре сразиться с "Канело". В случае победы GGG возникнет идеальный сценарий - третий бой Головкина и Альвареса, на кону в котором будут стоять пояса WBA (Super), WBC, WBO и IBF. Таким образом, одержавший победу в данном противостоянии получит статус абсолютного чемпиона мира в средней категории. Местом проведения такого мега-события может стать стадион "Ацтека" в Мехико.

Если же казахстанский боксер не изъявит желания весной выходить на ринг с Эндрейдом, либо же не сумеет одолеть американца, то запасным вариантом для "Канело" на сентябрь станет бой против чемпиона мира во втором среднем весе британца Каллума Смита на "Уэмбли".

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