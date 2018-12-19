Вынесен приговор водителю автобуса, протаранившего людей в подземном переходе

Мужчина свою вину в произошедшем не признал.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход станции метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Тихонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ, приговорить его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья Галина Таланина.

Кроме того, суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами сроком на три года. До сегодняшнего дня Тихонов находился под домашним арестом. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Гражданские иски о компенсации морального и физического вреда суд счел возможным рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее прокурор попросил суд назначить мужчине пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. Мужчина свою вину в произошедшем не признал. По словам его адвоката Равиля Саберова, обвинение было построено на показаниях заинтересованных лиц, а именно работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, осматривавших автобус после аварии.

В конце декабря прошлого года автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" - погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.

По данным Следственного комитета РФ, трагедия произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа. По версии следствия, шофер Виктор Тихонов "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства", по ошибке нажал на газ, "последовал резкий разгон до скорости не менее 23 километров в час". Кроме того, следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился "в работоспособном техническом состоянии", когда Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход.

Тихонову было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

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